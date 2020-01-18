بدر معاون يتفقد سير العمل في تركيب محول كهربائي غرب عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

عدن - الخليج 365

تفقد القائم بأعمال محافظ عدن - أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة - بدر معاون ، ومعه وكيلا وزارة الكهرباء والطاقة المهندس خليل عبدالملك ، والمساعد لقطاع الكهرباء المهندس عبدالحكيم الجودة ، سير الأعمال الفنية الجارية في تنفيذ تركيب المحول الكهربائي في حقل بئر أحمد المائي بمديرية البريقة ، المقدم من منظمة كير العالمية .



وفي الزيارة ، أستمع معاون ، من القائم بأعمال المؤسسة المحلية للمياه والصرف بالمحافظة المهندس فتحي علوي السقاف ، إلى شرح مفصل عن ما تم إنجاز العمل في تركيب المحول الكهربائي 11 / 33 kv ذات قوة 5 ميجاوات ، بالتعاون مع مهندسي وفنيي المؤسسة العامة للكهرباء .

وحث القائم بأعمال محافظ عدن - أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة - بدر معاون ، على مضاعفة الجهود في الإسراع من تنفيذ هذا العمل الخدمي وإنجازه ، مشيراً إلى إهتمام قيادة السلطة المحلية للمشروع ومتابعتها المستمرة بشأن سرعة تنفيذه وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجازه لما له من أهمية بالغة في إستمرارية ضخ المياه إلى مديريات محافظة عدن دون إنقطاع بعد معاناة طويلة لازمت أهالي عدن لعقود .

Advertisements

وثمن معاون بالدعم اللا محدود الذي تقدمه منظمة كير العالمية في تنفيذ العديد من الأعمال والأنشطة في شتي المجالات الخدمية والتنموية والتي أثمرت بإستفاذة العديد من المرافق الخدمية بالمحافظة كالصحة العامة والسكان ، والتربية والتعليم ، ومؤسسة المياه والصرف الصحي ، وصندوق النظافة ، ناهيك إلى تدخلات المنظمة تجاه الأسر المحتاجة والفقيرة في مختلف مديريات محافظة عدن .

من جانبه ، أوضح مدير حقل بئر أحمد المائي ، المهندس وائل عبدالصمد عبدالمجيد ، بأنه تم الإنتهاء مؤخراً من أعمال الربط الكهربائي من خطي التغذية 33kv و 11kv ، مشيراً إلى أن العمل مستمر في ربط دوائر الوقائية الكهربائية ، وكذا فحص وصيانة وتشغيل المفاتيح الكهربائية القديمة حيث سيتم إستخدام " 2 " مفاتيح ، الأول سيستقبل التيار الكهربائي والأخر لتشغيل الأبار ، لافتاً إلى أنه سيتم إستخدام المفاتيح مؤقتاً إلى حين وصول المفاتيح الجديدة للمحطة .

وأشار المهندس وائل ، إلى الأهمية من تركيب المحول الكهربائي في تشغيل حقل بئر أحمد المائي كاملاً دون إنقطاع وبالتالي زيادة في ضخ كميات المياه المنتجة من الحقل ، ناهيك إلى عدم إستخدام المولدات الكهربائية إلا في الحالات الطارئة القصوى وبالتالي سيخفف من إستهلاك مادة الديزل ، لافتاً إلى أن خط كهرباء 33kvالمعروف بخط الشبكة الوطنية لا يقع ضمن برنامج الإنقطاعات اليومية للكهرباء .