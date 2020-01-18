"عثمان مجلي" يوجه بالاعداد لمشاركة اليمن في معرض الأسبوع الأخضر في المانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 وجه وزير الزراعة والري عثمان مجلي بتشكيل فريق من الوزارة للإعداد لمشاركة اليمن في الدورة القادمة من معرض الأسبوع الأخضر في المانيا وبما يعكس تميز ثروات اليمن الزراعية، من خلال عرض المنتجات اليمنية التي تحظى بسمعة عالمية مرموقة مثل البن والعسل وغيرها من المنتجات.

Advertisements ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، جاء ذلك خلال زيارته لمعرض الأسبوع الأخضر الدولي ببرلين 2020 والذي يعد واحد من أكبر المعارض الزراعية في العالم، في إطار تمثيله اليمن في المنتدى العالمي للأغذية والزراعة بألمانيا. ويضم المعرض ٢٦ صالة عرض يقدم فيها 1500 عارض محلي ودولي منتجات وخدمات تتعلق بالأغذية والزراعة والبستنة والثروة الحيوانية والمعدات والآلآت الزراعية الحديثة.

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