شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطيرة عن الفاعل وماتعرضت له خلال خطفها...صورة حديثة لـ "لجين"التي عثر عليها بجوار برميل للقمامة بصنعاء..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عُثر أمس الجمعة، على طفلة كانت مفقودة منذ امس الأول ، وهي في حالة صحية سيئة بجانب احد براميل القمامة وسط العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية، أنه تم العثور على الطفلة “لجين محمد” مرمية بجانب أحد براميل القمامة ولسانها مقطوع وجسمها محروق وحالتها الصحية والنفسية حرجة للغاية. جديد "الخليج 365" Advertisements وأشارت المصادر الى أن الفاعل لا يزال مجهول حتى لحظة كتابة الخبر. ودعت المصادر كافة الجهات المعنية إلى التحرك وكشف ملابسات الجريمة. يذكر أن الطفلة لجين فقدت الخميس وهي بجانب حديقة الحيوانات في دار سلم جنوبي العاصمة صنعاء. وتستمر الجرائم ضد الطفولة دون أي رادع في ظل فوضى أمنية تشهدها العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

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