شكرا لقرائتكم خبر عن في إنجاز أمني كبير...القبض على رئيس عصابة في مارب متهم بسرقة 100 طقم خلال ثلاث سنوات..."صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب صباح الخميس، من ضبط رئيس عصابة قامت بسرقة 100 طقم خلال ثلاث سنوات. واكد مصدر خاص ان الاجهزة الامنية بمأرب ضبطت رئيس عصابة سرقة الأطقم المدعو عبدالله ناصر شقران في مارب -الروضة وبتعاون المواطنين الشرفاء عندما كان يحاول سرقة أحد الأطقم . جديد "الخليج 365" Advertisements الجدير بالذكر أن شقران وعصابته قاموا بسرقة أكثر من 100 طقم خلال ثلاثة أعوام وتم ايداعه في سجن البحث الجنائي لاستكمال الاجراءات.

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