شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تحول منزل الزوجية مكانا لممارسة المتعة الحرام! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت سيدة مصرية خائنة، على التخلص من زوجها، بالاتفاق مع عشيقها.

وكانت السيدة قد حولت منزل الزوجية لممارسة المتعة الحرام، وعندما استشعرت اكتشاف أمرها وضعت خطة مع عشيقها للتخلص من الزوج المخدوع.

جديد "الخليج 365"

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وأقام المجرمان علاقة جنسية كاملة أمام أعين الزوج بعد توثيقه بالحبال، ثم قتلاه خنقًا، وبعدها اتصلت الزوجة بالشرطة وادعت أنها زوجها مات بشكل طبيعي.

وكشفت الشرطة حيلة المجرمة وألقت القبض عليها واعترفت أمام المباحث على عشيقها وأرشدت عن مكانه وتم ضبطه أيضًا.