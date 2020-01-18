شكرا لقرائتكم خبر عن فنان كبير ومشهور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويفجر مفاجأة عن وزير سعودي ..وماعلاقتة بالفنانة الراحلة وردة الجزائرية !! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - الفنان ماجد المهندس يفجر مفاجأة بتغريدة قال فيها:“قبل قدومي تواصلت مع أبو ناصر، الله يرجعه بالسلامة، وقال لي إنه سيدخل غرفة العمليات، وإن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة“.

ولم يوضح الفنان طبيعة العملية الجراحية التي يجريها آل الشيخ.

وقال ماجد المهندس إن تركي آل الشيخ طلب منه أن يؤدي أغنية ”أكدب عليك“ للفنانة وردة الجزائرية ويهديها للجمهور الحاضر في مسرح الحفل وهو ما لبّاه ماجد المهندس.



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