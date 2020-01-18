شاهد.. بشرى سارة للمواطنين بشأن ما سيحدث خلال الساعات القادمة؟ (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قال فلكي يمني، ان موجة البرد التي شهدتها اليمن خلال الاسبوع الفائت بدأت تتلاشى . وقال الفلكي محمد عياش، في بلاغ مقتضب، نشره على صفحته بالفيسبوك، أن تأثيرات موجة البرد على امتداد معظم المناطق المتأثرة من اليمن بدأت تتلاشى. وأشار إلى عودة درجات الحرارة للإرتفاع تدريجياً وتحسن الأجواء ليلاً في المناطق الجبلية. وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، نبه المواطنين من توسع الكتلة الهوائية الباردة والتي مصدرها شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية..

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