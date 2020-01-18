عاجل وخطير جداً.. انفجارت تهز معسكرات الشرعية وسقوط قتلى و جرحى بالعشرات

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عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف قبل قليل معسكر للجيش بمأرب. وقال مسعفون ان صاروخا استهدف معسكر تدريبي لقوات الجيش. واسفر الهجوم الذي استهدف معسكر الاستقبال عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش. Advertisements اقرأ المزيد من عدن الغد | عاجل: انفجار يهز معسكر للجيش بمأرب وسقوط قتلى و جرحى

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