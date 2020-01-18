شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يفاجئ بن سلمان وبن زايد وباقي امراء الخليج ورؤوساء دول المنطقة والعالم بهذا القرار الشجاع والغير مسبوق في دول المنطقة ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/18 الساعة 07:49 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

على هامش معرض الدوحة الدولي للكتاب، أعلنت قطر إنه اعتبارا من العام المقبل سيتم تدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس القطرية، وتسبق قطر بهذه الخطوة كل نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تم الإعلان عن ذلك خلال تدشين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، ووزارة التعليم والتعليم العالي ما أطلق عليه المنهاج التعليمي " أدلة التربية على حقوق الإنسان للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي"

واحتوى المنهاج بحسب الأناضول على محاور من بينها "الحق في الهوية والحق في اللعب والترفيه والحق في التربية والتعليم والحق في الصحة والحق في البيئة السليمة والحق في الكرامة والحق في المساواة وحقوق الإنسان، النشأة والتطور وحرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية والحق في العدالة"

وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على بن صميخ المري خلال الفعالية على الأهمية الكبيرة لعملية إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في إعداد أدلة التربية وفقا لصلاحيتها وبهدف إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في كل مراحل التعليم بدولة قطر حتى تكون مرجعا للتربويين والطلاب"



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يفاجئ بن سلمان وبن زايد وباقي امراء الخليج ورؤوساء دول المنطقة والعالم بهذا القرار الشجاع والغير مسبوق في دول المنطقة ..!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.