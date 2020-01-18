شكرا لمتابعة خبر عن ليس الشيخ الاحمر ولا الشيخ الغادر...اختطاف فتاة حسناء من أسرة أحد كبار مشائخ اليمن ..شاهد ردة الفعل الجنونية للشيخ بعد عملية الاختطاف المخيفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس الشيخ الاحمر ولا الشيخ الغادر...اختطاف فتاة حسناء من أسرة أحد كبار مشائخ اليمن ..شاهد ردة الفعل الجنونية للشيخ بعد عملية الاختطاف المخيفة

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