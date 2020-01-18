أفران الحديدة تغلق أبوبها وأزمة خبز تجتاح المدينة

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، بإغلاق عدد من مخابز وأفران مركز المحافظة أبوابها ماسبب أزمة خبز خانقة.



وقالت المصادر إن المخابز أغلقت أبوبها إثر ارتفاع أسعار الدقيق كإحدى أهم تداعيات منع تداول العملة الجديدة.



وأضافت المصادر أن اغلاق المخابز سبب أزمة كبيرة في الخبز لدى الأهالي الذين يعتمدون بشكل شبه كلي على المخابز.



وقال شهود عيان إن "الخبز الشامي، الروتي" اختفيا بشكل كبير من المدينة، بعد إغلاق المخابز، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في الحديدة التي تشهد أزمة انسانية كبيرة امتداداُ للحرب الدائرة في المحافظة.



وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد منعت التداول بالعملة الجديدة في مناطق سيطرتها وقامت بنهب ومصادر ملايين الريالات من التجار ماانعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين.



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