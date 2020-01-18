شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "العميد عبدالله مهدي" يكشف عن مستقبل قضية الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 متابعات_السعودية نيوز كشف رئيس المجلس الانتقالي بالضالع ورئيس العمليات المشتركة لمحور المحافظة، العميد عبدالله مهدي سعيد، عن مستقبل قضية الجنوب وقراءته للمشهد.

وقال "العميد عبدالله" في حواره لــ "الخليج 365"، إن المعطى السياسي الماثل أمامنا اليوم تشهد القضية الجنوبية حضوراً فاعلاً وعلى المستوى الرسمي في الإقليم والعالم أجمع. Advertisements وتابع: وبذات دول دائمة العضوية التي تؤكد على حق شعب الجنوب في تقرير مصيره وهذا المشهد يعطينا تحفيز إيجابي أن الجنوب ماضي وبوتيرة عالية في خطوات ترتيبية لاستعادة دولتهُ.

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