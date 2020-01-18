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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس المجلس الانتقالي بالضالع يكشف ماذا تريد ايران من اليمن؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
الشحات غريب
كشف رئيس المجلس الانتقالي بالضالع ورئيس العمليات المشتركة لمحور المحافظة، عن حل الأزمة اليمنية.
وقال في حوار خاص لــ"الخليج 365"، إن الحل الأفضل وناجع للأزمة هو استعادة الدولتين إلى وضعهم الطبيعي إلى ما قبل عام 1990م كل دوله بعلمها وعملتها وحدودها الجغرافية.
وحول ماذا تريد ايران من اليمن ولماذا اليمن خاصة ، قال من الواضح أن الإمبراطورية الفارسية لها أطماع في اليمن لسبب الموقع الجغرافي والمنافذ البحرية ممثله بمذيق باب المندب الذي يفصل بين الشرق والغرب باعتباره أهم ممر مائي في العالم , كما توجد اطماع اقتصادية للسيطرة على ثروات الجنوب النفطية , والمعدنية وغيرها , كل ذلك يأتي تحت مضلة نشر المذهب الشيعي , وكون اليمن أيضاً تمتلك أطول شريط ساحلي بحوالي أكثر من (2000كيلو متر) للبحر العربي والبحر الحمر.
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