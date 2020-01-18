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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد "عبدالله مهدي" يكشف لــ "الخليج 365" عن دور المرأة في المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
الشحات غريب
كشف رئيس المجلس الانتقالي بالضالع ورئيس العمليات المشتركة لمحور المحافظة، العميد عبدالله مهدي سعيدعن دور المرأة في المجلس الانتقالي.
وقال في حوار خاص لــ "الخليج 365"، إن دور المرأة في المجلس الانتقالي لها دور بارز ومميز في مختلف هيئات المجلس ولها حضور فاعل في كل مؤسسات المجلس على مستوى هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة للمجلس والجمعية الوطنية .
وتابع: كما لها دور في مختلف المحافظات والمديريات الجنوبية وهناك تهيئة لعقد اتحاد نساء الجنوب.
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