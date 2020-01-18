اخبار الخليج / اخبار اليمن

 العميد "عبدالله مهدي" يكشف لــ "الخليج 365" عن دور المرأة في المجلس الانتقالي

0 نشر
الشحات غريب 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر  العميد "عبدالله مهدي" يكشف لــ "الخليج 365" عن دور المرأة في المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

 العميد

الشحات غريب

كشف رئيس المجلس الانتقالي بالضالع ورئيس العمليات المشتركة لمحور المحافظة، العميد عبدالله مهدي سعيدعن دور المرأة في المجلس الانتقالي.

 

Advertisements

 

وقال في حوار خاص لــ "الخليج 365"، إن دور المرأة في المجلس الانتقالي لها دور بارز ومميز في مختلف هيئات المجلس ولها حضور فاعل في كل مؤسسات المجلس على مستوى هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة للمجلس والجمعية الوطنية .

 

وتابع: كما لها دور في مختلف المحافظات والمديريات الجنوبية وهناك تهيئة لعقد اتحاد نساء الجنوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر  العميد "عبدالله مهدي" يكشف لــ "الخليج 365" عن دور المرأة في المجلس الانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا