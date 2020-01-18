الحديدة.. مليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين في التحيتا بالقذائف المدفعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

الحديدة - الخليج 365

الصمت المطبق الذي تلتزمه الأمم المتحدة إزاء الجرائم والإنتهاكات الحوثية، شجع المليشيات على التمادي وارتكاب المزيد منها بقصف واستهداف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن.



وطبقاً لمصادر محلية في التحيتا، فقد قصفت مليشيات الحوثي منازل المواطنين جنوب مركز مدينة التحيتا بقذائف مدفعية الهاون بشكل هستيري.

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ووفقاً لما ذكرته المصادر، فقد سقطت قذائف مدفعية الهاون الثقيل التي أطلقتها المليشيات على منزل أحد المواطنين، وألحقت به أضراراً بالغة مرت.

وأشارت المصادر، أن حالة من الخوف والرعب سادت الأهالي في المنزل وسكان الحي ، جراء القصف الهمجي الذي شنته المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

وأثارت الخروقات التي تقوم بها مليشيات الحوثي موجة غضب في صفوف المدنيين، في ظل صمت وتجاهل الأمم المتحدة للإنتهاكات الحوثية التي ترتكبها منذ بدء الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في 18 ديسمبر 2018.