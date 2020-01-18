شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شطارة يتحدث عن أورع ما في إتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 عدن - الخليج 365 تحدث عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي، نائب رئيس الجمعية الوطنية، لطفي شطارة، عن أورع ما تضمنه إتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي .

Advertisements وقال شطارة في تغريدة له بتويتر، "أروع ما في إتفاق الرياض أنه وضع الجنوب على أعتاب مرحلة جديدة" .. مؤكداً أن عدن خط أحمر من أي صراع مسلح قد يفكر به بعض الحمقى . واضاف أن الإتفاق وضع الانتقالي كقيادة ومؤسسة سياسية مكتملة كشريك لاستحقاقات ملف قضية شعب الجنوب الطويلة . وتشهد المحافظات الجنوبية حالياً تنفيذ إتفاق الرياض حيث بدأت قوات الإنتقالي التي شاركت في مواجهات أغسطس الماضي بالإنسحاب من مواقعها، في وقت تواصل فيه قوات الشرعية الموالية للإخوان تعنتها ورفضها الإنسحاب من شبوة

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