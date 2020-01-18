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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مشروع سلفتت شارع الخساف في عدن بتكلفة 760 الف دولار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
الخليج 365 - وكالات
دشن صندوق صيانة الطرق، اليوم بمديرية صيرة بعدن، مشروع سفلتة شارع الخساف ضمن مشاريع صيانة الطرقات المرحلة الثانية، بتكلفة 760 الف دولار، بتمويل من مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن ( يونيبس ) .
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، يتضمن المشروع سفلتة طريق تقاطع شارع سالم علي الى تقاطع شارع اروى بطول 924 مترا.
وأوضح نائب رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز، ان الصندوق يواصل تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل وصيانة الطرقات الداخلية والرئيسية "المرحلة الثانية" في مديريات عدن والمحافظات المحررة وان الصندوق سينفذ العديد من المشاريع التأهيلية للطرق في اطار الخطة التطويرية للعام الحالي.
وأمس، ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ، مع وفد منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ( UNOPS) دعم المشاريع الخدمية في مختلف محافظات الجمهورية
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