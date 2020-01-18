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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخبجي يبحث مع سفير بلغاريا إجراءات تطبيق إتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
الخليج 365
بحث عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الدكتور ناصر الخبجي اليوم السبت، مع السفير البلغاري لدى المملكة العربية السعودية، السيد ديميتر أبدجيف، والقنصل في السفارة البلغارية فلاديمير دوروفسكي، إجراءات تنفيذ إتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة في الخامس من نوفمبر الماضي .
كما بحث الجانبان الاوضاع بالجنوب الدور الذي يقوم به المجلس الانتقالي في تنفيذ الاتفاق باعتبار المجلس طرفا في اي عملية لتحقيق السلام وحاملا للقضية الجنوبية.
وخلال اللقاء، تناول الخبجي الذي يرأس وحدة شؤون المفاوضات رئيس فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض، آفاق التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض .. مستعرضاً جملة من العقبات والعراقيل التي تقف في طريق التنفيذ .
وأشاد الخبجي بدور المملكة العربية السعودية في حلحلة تلك العراقيل والتغلب عليها.
وعرج الخبجي خلال اللقاء على العلاقات التاريخية بين الجنوب وجمهورية بلغاريا، وأشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يطمح إلى استعادة تلك العلاقات العميقة، مؤملاً على أن يكون لوجود بلغاريا كدولة عضوة في الاتحاد الأوروبي دور فاعل لدعم شعب الجنوب في نيله حقوقه وتحقيق تطلعاته المشروعة في استعادة دولته.
من جانبه عبر السفير البلغاري عن سعادته باللقاء، مؤكدا بأن بلاده تدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وتتابع عن كثب عملية تنفيذ اتفاق الرياض في الجنوب لتحقيق المسار السلمي، آملا أن يتم التوصل إلى حلول سياسية سلمية تنهي الحرب القائمة في اليمن.
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