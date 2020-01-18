شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على «ملك العالم» وقرينته في أندونيسيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجحت الشرطة الأندونيسية أخيراً في القبض على أكبر محتال في البلاد أدعى أنه “ملك العالم ” وأنه سيتلقى وحي من مملكة ماتارام القديمة ليقود “المملكة العالمية العظمى ” . وجمع المتهم ” توتو سانتوسو ” المئات من المؤيدين دفع بعضهم نحو 110 ملايين روبية ” 8000 دولار ” بعدما وعدم بمناصب في مملكته ورواتب بالدولار الأمريكي . جديد "الخليج 365" Advertisements كما استخدم ” توتو” قناة على اليوتيوب لنشر أفكاره ، واستعان بمستندات مزيفة من الأمم المتحدة ، كما كانت شريكته تؤدي دور الملكة ، في أكبر عملية نصب في البلاد .

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