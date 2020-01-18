شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجار الوضع عسكريا في محافظة اب وسقوط اكثر من "32" قتيل "بينهم قيادات من صعدة"..."اسماء+ صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة ضارية اندلعت،اليوم، بين الحوثيين في مديرية المخادر بمحافظة إب.

وأوضحت المصادر في تصريح صحفي رصده " "الخليج 365" " أن الاشتباكات تجددت اليوم بعد ساعات قليلة من توقفها منذ نشوبها قبل يومين بسبب نهب المساعدات الانسانية .

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأكدت المصادر مصرع وجرح أكثر من 32 من عناصر المليشيات ومن المواطنين. مضيفة ان بين القتلى قيادات حوثية قادمة من محافظة صعدة .

وأضافت المصادر ان القياديين الحوثيين (مرتضى عبدالله حمود المساوى)، والقيادي (أبو عناد) من أبناء محافظة صعدة قتلا اليوم السبت في الاشتباكات الدائرة في مديرية المخادر .

ويعمل القيادي الحوثي "المساوى" مشرفاً اجتماعيا للمليشيا في مديرية المشنة و"أبو عناد" في لجنة المظالم بصعدة.

وأفادت المصادر بوصول تعزيزات حوثية تتمثل في أكثر من خمسة عشر طقم إلى قرية بضعة بمديرية المخادر، بالتزامن مع عملية تجهيزات لتفجير منازل مناوئين للمليشيات في القرية.

وكانت قد بدأت اشتباكات بين الحوثيين والمتحوثين يوم الخميس الماضي في قرية وضعة في عزلة البخاري شمال محافظة إب ، بسبب خلافات على نهب المساعدات الانسانية المقدمة من المنظمات للشعب اليمني.

وحسب المصادر فإن المواجهات اندلعت في منطقة البخاري بمديرية المخادر، بين أسرتي "معوضة"، و"عائض" وهم من المحسوبين على جماعة الحوثيين والموالين لها ـ خلفت 9 قتلى و 6 جرحى بينهم نساء.

وجاءت المواجهات اثر مقتل شخصين من أسرة "معوضة"، يوم أمس الأول، على يد مسلح حوثي يُدعى "سنان عايض" بسبب خلافات على مواد إغاثية مقدمة من إحدى المنظمات، لتتطور بعد ذلك عقب حملة حوثية يوم الجمعة اقتحمت قرية "بضعة" بمنطقة "البخاري" سقط فيها قتيلان جديدان من أسرة "معوضة"، وقتل شخصان من أسرة "عائض"، وقتل مسلح تابع لإدارة أمن المخادر، وامرأتان قتلتا في منزلهما بعد تعرض المنزلين لقصف من الحملة التابعة لمسلحي الحوثي، إضافة إلى إصابة ستة آخرين بعضهم بحالة حرجة بينهم امرأتان.

وأكدت المصادر بأن القيادي الحوثي الذي عينته الجماعة مديراً لأمن المخادر " صالح الشامي"، يقف وراء انفجار الأوضاع في المنطقة وتغذية الصراع المسلح بين الأسرتين، في ظل استمرار التصعيد بين الطرفين والتحشيدات المسلحة ودخول الحوثيين كطرف رئيسي في المواجهات.

واشارت المصادر الى أن تدخلات الحوثيين في اعتماد وتوزيع المساعدات الإنسانية عززت الانقسامات والخلافات بينهم وكذا بين المواطنين.