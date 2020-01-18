شكرا لقرائتكم خبر عن بنات صنعاء يشعلن مواقع التواصل الاجتماعي بجمالهن ويجبرن "المشاط" يتدخل شخصيا ويصدر قرارات مفاجأة, قلبت صنعاء رأسا على عقب !!"صور جميلات صنعاءوتفاصيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - مصادر تكشف ان المشاط رئيس المجلس السياسي اصدر توجيهات باعتقال جميع عناصر الحملة التي داهمت محلات بيع البوالط "العبايات بحجة مصادرة احزمة خصر البالطوهات التي اثارت جدلا واسعا
وقالت صحيفة ” لا ” الصادرة في صنعاء نقلا عن مصدر في مكتب زعيم حركة ( الحوثيين ) ” عبدالملك الحوثي , رفض هذا التصرف الذي وصفه بالاحمق.
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وكانت عناصر مسلحة بلباس مدني قد داهموا محلات بيع العبايات ( البالطوهات) لمصادرة احزمة الخصر بحجة انها غير محتشمة , وهو الامر الذي اثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يتوقف الامر الى معاقبة منفذي حملة رفض الربطات بل تجاوز ذلك الى ان صدح عدد من الشعراء الشباب بقصائدهم التي توصف البالطوهات وكيف اثرن بمشاعرهم، حيث يقول الشاعر رشيد البروي في منشوره على الفيسبوك: هذه الابيات جزء من قصيدة شعبية كتبتها اثناء مروري في جامعة صنعاء قبل عام، وكانت صبايا الجامعة يتمخطرن امام الطلاب بـ المشدات (رباط الخصر) هذا الرباط الخطير الذي يغري الشيطان فكيف بالإنسان، قلت فيها:
لابسات البواتي حــازمـات المشــــدات
ماشقااات الجـفون الناعســــات الرُديني
فاتحــات الـــبراقع شديـــات العبايـات
واسعـــااات المؤاخير لا مشيــن جـٓـنني
صاحبات العـيون الواسعات الكحيلات
يفعلين ما يبين رغمًا عليــكم وعــنـي
بارعات القوام الرافعااات المُثــيــرااات
باسقات العُنق في الطول مثلوث ومثني
ناهبات القلوب العاشقــات الخـطـــيررات
واحده منهن ترفـــع والاخــــرى تدني
القصيرات والحلووات هن والصغيرات
مسكرات الشفااايف راغـــــدات التثني
كلما قلت بتقـــدم عليــهن بخطـوات
واطرد ابليس واسبقهن وهن يسبقيني
لا مشين كلهن كـ العاديات المغــيـرات
رحُت في ريحهن مرجـوم بل سقطيني
يلبسين يخرجين يمشين في كل لحضات
ما حدًا ينـتقد فالنـــــقد كـ العـــين تزني
يفعلين ما يبين فينا ومن مــات له مات
لجلهن والقسم لا اضحك واهنهن واغني
دان يادان يااادانه ومقــيل وسمــرررات
با نهنهن ســـوى يالي تبووون الحسيني
هات لي هات لي ياهجسي هاتلي هات
اغرف اغرف حروفك واسقني ياضنيني
وسط بحرالغزل كم جهدي اشرب تعتات
ياحروفي امـانه لا عطـشت ارحميني
وارحمين الجميع فالوتس والفيس والشات
وانظرين لا فؤادي يا نياني عيوووني
والنبي لجلهن لا رجع ملـقط لصحـــات
كيف بااصبر على مولى الخدود الرعيني
ما خلقهن ألهي للحجــــاب والعـبـاايــات
بل خلقهن لنا ننظر ونفحــــص ونثـــني
حكمتـه.. خصــت ابن أدم بأربع صبيات
لن هوه عارفي عبده معــه الف جنــي
وأخر ابياتي اوصيـــكم وصيــــه تحياات
هاجسي في الغزل معـفي فهـو ليس مني
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