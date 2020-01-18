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صنعاء - ياسمين الخيامي - نال عقاب مزلزل..الرئيس المخلوع يستمتع بالنظر إلى ثلاجة الموتى ويشرب الخمر .. فكان الجزاء من جنس العمل

تعتبر شخصية الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي شخصية غريبة الأطوار، لكنه وفق ما رصده متابعون لحياته فقد كان في غاية القسوة مع خصومه، في طريقة التنكيل بهم.

الكاتب والأكاديمي التونسي محمد هنيد طتب على حسابه في تويتر :" القذافي هو الوحيد من بين طغاة الأرض من احتفظ بجثامين ضحاياه الذين عذبهم طيلة أكثر من ثلاثين سنة في ثلاجات ومنهم أطفال وكان يبعث بمعارضيه لزيارة الثلاجات ومشاهدتها...كان ساديا متوحشا مجرما وهبه الله نهاية عادلة تليق بجرائمه وله في جهنم عذاب أليم بما صنعت يداه".

وأضاف أنه بعد أن قتل القذافي مساجين سجن بوسليم وعددهم أكثر من ٢٠٠ ودفنهم في ساحة السجن بقي الحراس يستقبلون أمهات السجناء ويتلقون الأكل والأغراض الموجهة لهم طيلة ١١ سنةً من الزمن دون أن تعلم الأمهات أن فلذات أكبادهن قتلن وأن الطعام يذهب في بطون الجلاد.

وتابع قائلا : كان القذافي يقتل معارضيه ويسجنهم ويعلقهم في المشانق ، ثم لا يكتفي بذلك، كان يجلب أمّ القتل وأباه أمام الشاشات فيهدم بيتهم ثم يطلب من الأم أن تزغرد وأن تتبرأ من فلذة كبدها وأن تصفه بالكلب الضال.. هذه قطرة من جرائم القذافي ولجانه الثورية.. جرائم أخرى أستحي من ذكرها.

وأشار إلى أن السجون العربية وزنازين التعذيب في مزارع الطغاة هي العنوان الأبرز والدليل الأسطع على حالة الخذلان الذي تعيشها شعوب هذه الأمة.

كما نشرت شبكة عين ليبيا أن الليبي عثمان زرتي قام القذافي بإعدامه شنقاً في شهر رمضان المبارك عام 1984 في ساحة عامة بسوق الجمعة في العاصمة طرابلس ثم قامت سيارة قمامة بجر الجثة في شوارع العاصمة.

وأضافت أنه تم تنفيذ الإعدام أمام مرأى المواطنين ونقل التلفزيون مشاهد المحاكمة، وتنفيذ عملية الإعدام وهدم منزله.

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في ذات السياق كتب الناشط أحمد بن راشد أنه في عام 1984 قطع القذافي البعثة عن الشيخ الليبي، المبروك غيث، وكان من جماعة التبليغ، وكان ينفر من السياسة، وهدى ﷲ على يديه كثيرين في أميركا، حيث سافر إلى مكة للحج عام 1985، فاختطفه أعوان القذافي، وعذّبوه، وحرّقوا وجهه، ثم قتلوه وقطّعوه، ووضعوه في حقيبة، ورموه في ضاحية من ضواحي جدة.

قسوة وسادية القذافي تتشابه كثيرا مع كان يفعله المعتضد بن عبّاد أحد أكبر زعماء الأندلس في عصر دولة الطوائف ، حيث كان يحتفظ برؤوس خصومه السياسيين كما القذافي، ويضعها في حديقة عرفت في التاريخ بـ " حديقة الرؤوس".

وتذكر الرواية التاريخية أن المعتضد كان له حديقة تملأ قلوب البشر ذعراً، حيث أودعها رؤوس الملوك الذين أبادهم بسيفه وغيرهم من خصومه.

وكانت هذه الرؤوس الفانية تحمل إلى المعتضد في ليالي أنسه وسروره، يشاهدها وهو في حالة شربه، فترتاح نفسه لمعاينتها، والخلق يذعرون من منظرها.

وقد عثر المرابطون على هذه الرؤوس في أجولة وأوعية، حينما دخلوا بلاد الأندلس، حيث ظنوا في البداية أن بها أموالا أو جواهر، فهالهم الأمر، حيث رد كل رأس منها لجسده، وتم دفنها معه.