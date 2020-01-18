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صنعاء - ياسمين الخيامي - الموت يفجع علي البخيتي بأزمة قلبية مفاجئة .. والحزن يخيم على أسرته..وابنته الجميلة توجان تبكي من القهر.. شاهد ماذا قال في آخر ظهور له (صورة)

فجع السياسي اليمني، والناطق السابق باسم جماعة الحوثي، علي البخيتي ، بموت والده اليوم بنوبة قلبية مفاجئة. وقال البخيتي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن والده الشيخ ناصر البخيتي توفي اليوم الجمعة إثر نوبة قلبية مفاجئة في العاصمة اليمنية صنعاء. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ربطته بالحبال ثم خلعت كل ملابسها ومارست الجنس مع عشقيها أمام عينيه.. اعترافات مرعبة لقاتلة زوجها ..شاهد كيف انتقم منها عشيقها وجعلها تبكي من القهر شاهد العقاب الالهي المزلزل ..18 طلقة رصاص والدماء تسيل من نانسي عجرم وما حدث صعق الجميع واثار جنون الزوج وقلب الامور راسا على عقب ( صورة ) عاجل..العميد العتيبي قائد القوات السعودية في عدن يتلقى قبل قليل خبر كارثي نزل على راسه كالصاغقة لأنه سيلخبط كل الاوراق ويقلب الامور رأسا على عقب في الجنوب سعود القحطاني يثير جنون ولي العهد السعودي ويوجه طعنة غادرة للأسرة الحاكمة كلها ويكشف قضية خطيرة تهدد مستقبل ومصير الامير محمد بن سلمان (صورة ) شاهد.. حميدة “ باب الحارة “ تهز انستجرام ومنصات التواصل بصور جديدة بعد تغير ملامحها .. شاهد صورتها ولن تصدق كيف أصبحت ( صورة فاضحة ) نجل عادل إمام يثير غضب كل الفنانين المصريين بهذا التصريح الصادم الذي اغضب حتى والده واحرجه امام الجميع ..لن تصدق ماذا قال نجل الزعيم وقضح والده وداعًا للعجز الجنسي والشيخوخة إلى الأبد.. مشروب بسيط يجعلك تشبع رغبات زوجتك ليل نهار ويعيد لك شبابك حتى بعد 60سنة Advertisements وشهد شاهد من اهلها.."زلة لسان" وخطأ قاتل للنجمة نانسي عجرم تدين نفسها وزوجها في جريمة قتل الشاب السوري وتلف بنفسها حبل المشنقة حول رقبة زوجها وكالة الانباء اليمنية الرسمية ترعب ابناء 9 محافظات يمنية بهذا التحذير المخيف والخبر الصاعق الذي سيضاعف من معاناتهم ويجعلها جحيم لا يطاق عاجل..لأول مرة منذ انطلاق الحرب في اليمن..اتفاق سعودي-ايراني يوقف الحرب والرئيس هادي الخاسر الاكبر وهذا هو مصير انفصال الجنوب رسميا..قيادي حوثي يصعق عبد الملك الحوثي ويثير جنونه بسبب هذا اللص الحوثي الذي ينهب يوميا مليار ريال دون ان يبذل اي جهد ( ليس المشاط ولا محمد الحوثي ) العثور على ”صنعانية” في عمر الزهور بلسان مقطوع وجسم محروق في هذا المكان الذي لا يخطر على البال ( شاهد جمالها الاخاذ وبرأة الطفولة في عينيها ) عااااجل.. الرئيس عبد ربه هادي يصل عدن على رأس قوة عسكرية أرعبت عيدروس الزبيدي وجعلته يرفع الراية البيضاء ويعلن الاستسلام ..!!!!! الابنة الكبرى للزعيم الراحل تكشف عن مفاجأة غير متوقعة عن والدها وتفضح كل الحكام والملوك العرب وتحعلهم يشعرون بالخزي والعار( تفاصيل محرجة ) نص تغريدة البخيتي: "انتقل الى رحمة الله فجر اليوم الجمعة بالعاصمة اليمنية صنعاء والدي الشيخ ناصر قائد البخيتي إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ ٦٩ عام، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يشار إلى أن علي البخيتي بدأ مؤخرا السير في منحى الإلحاد وإنكار الآخرة والجنة والنار، وغير ذلك، من العقائد الإيمانية لدى المسلمين.

ويعزو متابعي البخيتي تصرفاته بأنها بحثا عن الشهرة والسعي للحصول على حق اللجوء في لندن له ولعائلته. وكانت السلطات الأردنية، اتخذت قرارا باعتقال ابنته توجان، على خلفية محاولاتها نشر للإلحاد بين زميلاتها في مدارس الجزيرة الأردنية.

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