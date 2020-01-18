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لقاء في عدن يناقش تعزيز الأمن والإستقرار في صيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

لقاء في عدن يناقش تعزيز الأمن والإستقرار في صيرة

عدن - الخليج 365

ناقش مدير عام مديرية صيرة بمحافظة عدن خالد سيدو، اليوم مع قائد اللواء الخامس دعم واسناد العميد مختار النوبي، وعدد من قيادات اللواء، عدد من القضايا الأمنية في المديرية بهدف تعزيز الأمن والإستقرار والسكينة العامة والتصدي لأي محاولات للمساس بأمن المواطن والمجتمع.

 

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وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية الجهود الأمنية الإيجابية من قبل قيادة ومنتسبي اللواء الخامس دعم واسناد والتي اثمرت عن تحسين الحالة الأمنية في كافة مناطق المديرية.

 

وشدد مدير عام مديرية صيرة على ضرورة تكاثف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة مديرية صيرة وسكانها من أجل أن يلمس المواطن التحسن بالجانب الأمني ومختلف جوانب الحياة.

 

من جانبه جدد قائد اللواء الخامس دعم واسناد العميد مختار النوبي التأكيد على مواصلة قوات اللواء الخامس جهودهم في تعزيز واستتباب الأمن والإستقرار بالمديرية وكذا استعدادهم على تنفيذ المهام الأمنية في سبيل تأمين المديرية والممتلكات العامة والخاصة والمواطنين.

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