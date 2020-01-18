شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة السير بتعز: استمرار ضبط المركبات المخالفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 تعز - الخليج 365 بتوجيهات مباشرة من العقيد الركن عبدالله راجح مدير شرطة السير، نُفذت حملة لضبط المركبات المخالفة وبقيادة ميدانية من قبل العقيد عبدالسلام العمراني والنقيب عبدالله الحيدري.

Advertisements وقد ضبطت 70 مركبة مخالفة بجميع أنواعها وبدون تمييز. وأهابت شرطة السير بالاخوة السائقين ومالكي المركبات الإلتزام بترقيم مركباتهم ‏وبالنسبة للباصات المرقمة ولم يتم تسجيل خط سير لها سيكون هناك ميزة اختيار الباجة بخط السير الذي يرغب به وذلك لمن يأتي طواعية و أما من سيضبط بالحملة فسيتم ادارجة حسب الاحتياج للباصات في اي خط.

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