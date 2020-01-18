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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الميليشيات تحرض على طلاب الجامعات في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
ذكر سكان محليون في العاصمة صنعاء أن ميليشيات الحوثي الانقلابية قامت، أمس، بالتحريض على طلاب الجامعات، في إطار حملتها التي تطال الشباب في مناطق سيطرتها، والتي بدأتها منذ أشهر .
وأشار السكان إلى أن خطباء الجمعة التابعين للميليشيات خصصوا خطبهم، أمس، لشن هجوم على طلاب الجامعات اليمنية الواقعة في مناطق سيطرتهم.
ووفقاً لعدد من المصلين، فإن خطباء الميليشيات شنوا هجوماً لاذعاً على طلاب الجامعات، واتهموا القائمين عليها من الأكاديميين بأنهم مروجون للاختلاط، إلى جانب عدم التقيد بالملابس والأزياء التي تسعى الميليشيات إلى فرضها على المجتمع اليمني الواقع في مناطق سيطرتهم.
ووفقاً للمصلين، فإن خطباء مساجد الحوثي في صنعاء دعوا إلى محاربة الاختلاط في الجامعات.
وكانت الميليشيات شنت حملة ضد قصات شعر الشباب في صنعاء ومناطق سيطرتها، أخيراً، سبقتها حملة ضد أحزمة ملابس النساء من العباءات، التي تم إحراقها في مناطق عدة، إلى جانب إغلاق الكافيهات ومقاهي النت، بحجة منع الاختلاط
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