مقتل 23 حوثيا و3 من الجيش الوطني خلال مواجهات عنيفة في نهم شرقي صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

قتل 23 مسلحا حوثيا و3 جنود من الجيش الوطني خلال مواجهات بين الطرفين في مديرية نهم الجبلية شرقي العاصمة صنعاء، وفق ما أعلنه مصدر عسكري اليوم السبت.



وأكد المصدر، أن “ ميليشيا الحوثي قامت خلال الأسبوعين الماضيين بحشد أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة نهم، فيما تم رصدهم من قبل الجيش الوطني أثناء تخطيطهم لتنفيذ هجوم كبير على مواقع الجيش“.

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وتابع المصدر، الذي تواجد في الميدان خلال المواجهات: “ شن الجيش أمس الجمعة هجوما استباقيا مباغتا على عناصر ميليشيا الحوثي في هذه الجبهة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 23 من مسلحي الحوثي“.

وأشار إلى أن “ قوات الجيش نجحت أيضا في تدمير عربتين ومدرعة عسكرية للحوثيين خلال المواجهات“.

وتحدث المصدر عن ”سقوط 3 قتلى من جنود الجيش و4 جرحى في المواجهات ذاتها“.

وتشهد مديرية ”نهم“ التي توصف بأنها البوابة الشرقية لصنعاء، معارك متقطعة بين الجيش اليمني والحوثيين، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الطرفين