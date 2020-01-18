شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 18 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي:

الحديدة: مليشيا الحوثي تستهدف مواقع القوات المشتركة في الجاح بالأسلحة المتوسطة السبت 18 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451763/ إب.. مقتل 4 مواطنين وعنصر حوثي في حوادث متفرقة السبت 18 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451765/ محلل سياسي سعودي يعلق على الدور الروسي في ليبيا السبت 18 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451768/ المليشيا تلزم مشايخ عمران بحشد مقاتلين إلى الساحل الغربي السبت 18 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451773/ Advertisements علي ناصر : اليمن يمر بأسوأ كارثة إنسانية تشهدها المنطقة (حوار) السبت 18 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451790/ الحوثي يشرع في حفر خنادق ليصل المديريات ببعضها السبت 18 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451791/ البيضاء.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في جبهة قانية السبت 18 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451792/ التميمي يشيد بعملية فحص شهادات الثانوية لمنتسبي النخبة الحضرمية السبت 18 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451793/ إطلاق نار على لجنة لإزالة العشوائي في المكلا السبت 18 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/451804/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.