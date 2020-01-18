جمال مُحسن يكشف استمرار انتهاكات الحوثيين ويوجه رسالة للجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جمال محسن يكشف استمرار انتهاكات الحوثيين ويوجه رسالة للجيش

السبت 18 يناير 2020

قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إنه من اللحظة الأولي لاتفاق وقف إطلاق النار ومليشيا الحوثي لم تلتزم، فضلاً عن عدم تنفيذ أى بند من الاتفاق، مُضيفاً أن التصعيد الأخير وقيامهم بحفر الخنادق يؤكد استمرارهم فى الانتهاكات.



وأضاف مُحسن، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار المصرية، بالتأكيد الخنادق وتعزيز القوة العسكرية وانتشار القوات العسكرية مرة ثانية هو استعداد لمعركة كبري للرد على انتصارات الجيش الوطني وضرب محاولات الوصول إلى سلام.

وطالب رئيس تحرير الخليج 365، بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل قيادات الجيش الوطني، نظراً لأن السلام لن يأتي من خلال استمرار التجاوازات والانتهاكات، مُضيفاً الشعب اليمني يُطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالوقوف أمام إيران والمليشيات الأجرامية، ووقف استهداف دول المنطقة وكل من يعرقل مسيرة السلام.