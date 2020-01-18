شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إطلاق نار على لجنة لإزالة العشوائي في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 الخليج 365 - المكـلا تعرضت لجنة لإزالة العشوائيات وتضم مختصون من مكتب الأشغال والأمن لإطلاق نار من قبل أشخاص خارجين عن النظام والقانون غربي المكلا.

Advertisements وأدى إطلاق النار إلى اعطاب اطارات شيول مكتب الأشغال مما تسبب في ايقاف إزالة البناء العشوائي المستحدث. وذكرت مصادر انه لا توجد إصابات في الحادث، وأن قوة أمنية تدخلت والقت القبض على الأشخاص المعتدين. وتوقعت المصادر إحالة ملف هذا الاعتداء الهمجي للقضاء.

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