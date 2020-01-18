شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال المفكر الكويتي عبدالله النفيسي عبر عبوة ناسفة زرعت في سيارته.. و الكشف عن ال"مخطط تفاصيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف عادل عبدالهادي، محامي المفكر الكويتي الشهير عبدالله النفيسي، عن وجود مخطط لاغتيال المفكر البارز عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته.

وقال المحامي عادل عبدالهادي في تغريدة رصدتها “وطن”، على موقع التواصل الاجتماعي، ( وردني صباح اليوم تحذير بوجود محاولة لاغتيال موكلي د/ عبدالله النفيسي عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته)، مشيراً إلى أن هذا التهديد ورد في رسالة الكترونية لموقع القبس الرسمي وهي الشركة المعدة لحلقات برنامج #الصندوق_الأسود.

واضاف :” إن حرصنا على سلامة موكلنا شديد خاصة بعد تلقيه تهديدات سابقة، إلا أن التهديد هذه المرة طال حياته مباشرة وهو الأمر الذي لن نتهاون بالتعامل معه “، لافتاً إلى أنه بعد تواصله مع موكله الدكتور النفيسي، الذي هو حالياً خارج البلاد “قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

واوضح أنه خاطب الجهات الأمنية المختصة لتأمين وضمان سلامة حياة النفيسي في ظل وجود معلومات بوجود محاولة لاغتياله، مشدداً على ضرورة أخذ هذا الموضوع بأقصى جدية ولن نتوانى عن المتابعة الحثيثة لتطورات التحقيق وإجراءات حماية الدكتور النفسي

وفيما لم تصدر السلطات الكويتية حتى الآن توضيحا بشأن التحذير من محاولة الاغتيال.

ونشر المحامي الكويتي صورة الشكوى التي قدمها إلى النائب العام بشأن التحذير الذي ورد عن وجود محاولة اغتيال الدكتور #عبدالله_النفيسي

وكان النفيسي قد تلقى تهديدات بالقتل- حسب ما أعلن عبدالهادي- سابقاً، محذرا مما وصفه بـ”البلطجة” التي تستخدم مؤسسات الدولة لكبح حرية الرأي

وقبل أيام انتشر مقطع فيديو للمفكر الإسلامي والسياسي الكويتي عبد الله النفيسي، والذي تحدث فيه عن انتشار عبارة ” أنا عبد مأمور”، بين الجنود، لأجل تبرير الأوامر مهما كانت بشاعتها من قبل المسؤولين.

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وكان الرقيب قد قام بحذف الجزء 24 من الصندوق الأسود والتي يجريها الإعلامي الكويتي عمار تقي مع النفيسي.

🔴 بيان حول تحذير بوجود محاوله اغتيال لموكلنا دكتور/ #عبدالله_النفيسي



وردني صباح اليوم تحذير بوجود محاولة لاغتيال موكلي د/ عبدالله النفيسي عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته. ورد هذا التهديد في رسالة الكترونية لموقع القبس الرسمي وهي الشركة المعدة لحلقات برنامج #الصندوق_الأسود — عادل عبدالهادي (@AdelAHadi) January 16, 2020

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