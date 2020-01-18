الحوثي يشرع في حفر خنادق ليصل المديريات ببعضها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 الخليج 365 - متابعات أكدت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، شرعت في حفر خنادق أرضية تصل بين مديريتي زبيد والتحيتا جنوبي محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، وفقاً لما ذكره موقع "اليمن اليوم"، اليوم السبت.

Advertisements وقالت المصادر إن "الميليشيات قامت بحفر خنادق طويلة على امتداد الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا، وتتفرع منه خنادق أخرى باتجاه منطقة السويق التابعة لمديرية التحيتا". وأضافت أن "الميليشيات نقلت الأخشاب والطوب الأبيض ليلاً إلى الخنادق مع استمرار الحفر، وتقوم ببنائها وتغطيتها من الأعلى بالأخشاب ومن ثم دفنها بالرمل".. وفق 24. ويتزامن حفر الميليشيات للأنفاق والخنادق مع قيام عناصرها بشنّ هجمات على مواقع القوات اليمنية المشتركة وتستهدفها بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

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