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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أفران ومخابز الحديدة تغلق أبوابها بسبب انعدام الدقيق.. ومخاوف من مجاعة كبرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
الخليج 365 - متابعات
أغلقت بعض المخابز أبوابها، الجمعة، في الحديدة، نتيجة عدم توافر مادة الدقيق، مما يهدد بحدوث مجاعة غير مسبوقة في المحافظة.
وقال سكان محليون في الحديدة، إن الخبز والروتي انعدام تماما نتيجة إغلاق أغلب الأفران أبوابها بسبب انعدام مادة الدقيق.
واضافوا، أن أسعار الدقيق شهدت ارتفاعا غير عادي خلال الأيام الماضية، نتيجة تضاؤل الكميات المعروضة في الأسواق بعد توقف مطاحن الدقيق وصوامع الغلال عن العمل.
وأوضحوا أن مطاحن الدقيق وصوامع الغلال عجزت عن دفع مرتبات موظفيها، بعدما منعت مليشيات الحوثي تداول العملة النقدية الجديدة.
وأكدوا أن الإجراء الحوثي غير القانوني تسبب في ركود اقتصادي وتفشي البطالة، وكذا توقف القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية ومجاعة تشمل كافة مناطق ومديريات الحديدة.
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