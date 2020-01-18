محلل سياسي سعودي يعلق على الدور الروسي في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

الشحات غريب

علق الكاتب والمحلل السياسي السعودي "خالد الزعتر"، عن الدور الروسي في ليبيا.



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وقال الزعتر في حوار لــ “الخليج 365” ، استطاعت روسيا أن تعود بقوة لمنطقة الشرق الأوسط من البوابة السورية لتنتقل إلى البوابة الليبية ، بعد أن غيرت ميزان القوة في سوريا لصالح النظام في ‎سوريا وارست دعائم وجودها العسكري والسياسي في الأرض السورية ، عبر احتضان الروس محادثات بشأن ليبيا بين السراج وخليفه حفتر اليوم في موسكو ، وبالتالي استطاعت روسيا استغلال حالة التراجع الأمريكي عن الشرق الأوسط والتردد العربي في حسم الأمور وتوظيف ذلك لمصلحتها لتضع لها موطئ قدم في ملف ‎سوريا لتنتقل إلى ‎ليبيا وهو ما يرسخ بالتالي تواجدها السياسي في المنطقة كطرف مهم في التسوية السياسية للصراعات.

وتابع: وبالتالي فإن ‏الدور الروسي لايمكن التقليل من أهميته وتأثيره في منطقة الشرق الأوسط ، ولعل ما يميز الدور الروسي عن الدور الأمريكي أن ‎روسيا في تعاملها مع ملفات منطقة الشرق لا يحكمها التردد ولا تميل لصالح إدارة الملفات، بل تميل لصالح ترسية قواعد الحل التي تساهم في التوصل نحو التسوية السياسية ، وبالتالي فإن ‏وجود ‎روسيا في ليبيا كطرف دافع باتجاه الحل السياسي يقطع الطريق أمام محاولة إطالة أمد الأزم ة، لكن هذا يكشف جانب اخر من الفشل العربي الذي اثبت عجزه عن تثبيت وجوده بالأمس في ملف ‎سوريا واليوم يتجه للانحسار في ملف ‎ليبيا ،

‏وأخيراً قال إن رعاية ‎روسيا وقف إطلاق النار في ‎ليبيا يعكس مدى فاعلية السياسة الروسية وتأثيرها والتي استطاعت أن تتخطى خطابات المناشدة لإرساء قواعد وقف إطلاق النار ، ما يؤهلها لأن تكون طرفاً يحظى بالثقة في تسوية وحلحلة صراعات المنطقة سياسياً.