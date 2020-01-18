إب.. مقتل 4 مواطنين وعنصر حوثي في حوادث متفرقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

الخليج 365 ـ إب

لقي خمسة مواطنين مصرعهم بحوادث متفرقة بعدد من البلدات بمحافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت مصادر أمنية إن شخصين من بيت "معوضه" قُتلا برصاص مسلح من بني "عايض" بمنطقة الدليل بمديرية المخادر شمال إب، وجرت الحادثة أمام قيادي حوثي يدعى "صدام محي الدين" بخلافات على مساعدات غذائية مقدمة من إحدى المنظمات.

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وفي مديرية يريم شمال إب، قُتل اثنان أشقاء برصاص مسلح ينتمي إلى أسرة بيت "بني القوسي" والقتيلان يعملان بائعان للقات بأحد أسواق مدينة يريم شمال شرق مدينة إب.

مديرية السياني جنوب مدينة إب شهدت ايضا قتل مواطن يعمل بائع متجول في سوق النجد الاحمر اثناء اشتباكات مسلحة بين مسلحين من بيت دماج اندلعت وسط السوق.

و قتل عنصر من مسلحي جماعة الحوثي ويدعى "متصدي محمد الحميري"، من أبناء مديرية القفر شمال إب، وشيعه الحوثيون اليوم بمديرية القفر، حيث لقي حتفه بنيران قوات الجيش الوطني خلال مواجهات شهدتها جبهة الفاخر بمحافظة الضالع