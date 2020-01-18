الحديدة: مليشيا الحوثي تستهدف مواقع القوات المشتركة في الجاح بالأسلحة المتوسطة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 الخليج 365 ـ الحديدة استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة .

Advertisements وذكر مصدر عسكري ميداني أن مليشيات الحوثي أطلقت النار على مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة المتوسطة منها سلاح الدوشكا عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5، بشكل مكثف . وتابع المصدر أن المليشيات نفذت عمليات قنص واسعة طالت مواقع أخرى للقوات المشتركة في المنطقة مستخدمة الأسلحة القناصة وأسلحة معدلات البيكا . وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية باستهداف وقصف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة

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