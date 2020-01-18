عـــــاجل : محمد بن راشد يصعق الأميرة "هيا بنت الحسين" ويقوم بهذا الفعل الصادم والغير متوقع مع فتاة حسناء .. شاهد (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، على مساعدة المتسابقة الإماراتية عنان العامري، التي تعرضت لحادث أسفر عن إصابة بسيطة خلال مشاركتها في منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية.

وقام ابن راشد بالتوجه للمتسابقة عنان العامري فور سقوطها ليساعدها على النهوض ويشرف على خضوعها للإسعافات اللازمة، قبل أن تكمل السباق حتى النهاية.

وشهد محمد بن راشد السباق الذي أقيم في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية لمسافة 50 كيلومترا.

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