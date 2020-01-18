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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو واحدة من علامات الساعة..هذا ما ظهر اليوم في قلب العاصمة السعودية الرياض وهز وجدان الملايين (فيديو صادم )

انتشر مقطع فيديو لعدد من اليهود وهم يسيرون في شوارع الرياض، من خلال جولة بسيارتهم، على أنغام موسيقية.

وبحسب ما يظهره الفيديو يقول أحدهم : " نحن نسير في السعودية.. في الرياض، ونسمع موسيقى إسرائيلية، هل تخيلتم شيء كهذا.

كما ظهر أحد اليهود في الفيديو وهو يقول : أنا هنا منذ خمسة أيام، في جولة سياحية أنا مستمتع جدا".

وأضاف : أنا أتجول.. أعرف كثير من الثقافة هنا، أعرف الدين هنا وأعرف الشعب.

ويضيف اليهودي في مقطع الفيديو: أنني كلما تجولت هنا قلت للجميع إنني يهودي إسرائيلي، حيث تقبلوني بشكل مثير ورائع .

وتابع قائلا: إنهم رحبوا بي، واستضافوني لكي يكون لي أصدقاء كثر، اصطحبوني إلى المقاهي، حتى شعرت كأنني في دبي.

وفي نهاية الفيديو ظهر السعودي المطبع وهو يستضيفهم في منزله، ويغني معهم :" شكرا للرب.. الحمد لله.. أنا مبسوط جدا".

يذكر أن السعودي المطبع قد ظهر في مقطع فيديو، وهو يستضيف عددا من "الإسرائيليين" داخل منزله، وسط حفاوة بالغة من قبله.

وأظهر مقطع الفيديو المطبع السعودي، وهو يرحب بأحد اليهود الذين يرتدي جلبابا، بالإضافة إلى آخر ظهر في استقبال المنزل. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ربطته بالحبال ثم خلعت كل ملابسها ومارست الجنس مع عشقيها أمام عينيه.. اعترافات مرعبة لقاتلة زوجها ..شاهد كيف انتقم منها عشيقها وجعلها تبكي من القهر شاهد العقاب الالهي المزلزل ..18 طلقة رصاص والدماء تسيل من نانسي عجرم وما حدث صعق الجميع واثار جنون الزوج وقلب الامور راسا على عقب ( صورة ) عاجل..العميد العتيبي قائد القوات السعودية في عدن يتلقى قبل قليل خبر كارثي نزل على راسه كالصاغقة لأنه سيلخبط كل الاوراق ويقلب الامور رأسا على عقب في الجنوب سعود القحطاني يثير جنون ولي العهد السعودي ويوجه طعنة غادرة للأسرة الحاكمة كلها ويكشف قضية خطيرة تهدد مستقبل ومصير الامير محمد بن سلمان (صورة ) شاهد.. حميدة “ باب الحارة “ تهز انستجرام ومنصات التواصل بصور جديدة بعد تغير ملامحها .. شاهد صورتها ولن تصدق كيف أصبحت ( صورة فاضحة ) نجل عادل إمام يثير غضب كل الفنانين المصريين بهذا التصريح الصادم الذي اغضب حتى والده واحرجه امام الجميع ..لن تصدق ماذا قال نجل الزعيم وقضح والده Advertisements وداعًا للعجز الجنسي والشيخوخة إلى الأبد.. مشروب بسيط يجعلك تشبع رغبات زوجتك ليل نهار ويعيد لك شبابك حتى بعد 60سنة وشهد شاهد من اهلها.."زلة لسان" وخطأ قاتل للنجمة نانسي عجرم تدين نفسها وزوجها في جريمة قتل الشاب السوري وتلف بنفسها حبل المشنقة حول رقبة زوجها وكالة الانباء اليمنية الرسمية ترعب ابناء 9 محافظات يمنية بهذا التحذير المخيف والخبر الصاعق الذي سيضاعف من معاناتهم ويجعلها جحيم لا يطاق عاجل..لأول مرة منذ انطلاق الحرب في اليمن..اتفاق سعودي-ايراني يوقف الحرب والرئيس هادي الخاسر الاكبر وهذا هو مصير انفصال الجنوب رسميا..قيادي حوثي يصعق عبد الملك الحوثي ويثير جنونه بسبب هذا اللص الحوثي الذي ينهب يوميا مليار ريال دون ان يبذل اي جهد ( ليس المشاط ولا محمد الحوثي ) العثور على ”صنعانية” في عمر الزهور بلسان مقطوع وجسم محروق في هذا المكان الذي لا يخطر على البال ( شاهد جمالها الاخاذ وبرأة الطفولة في عينيها ) عااااجل.. الرئيس عبد ربه هادي يصل عدن على رأس قوة عسكرية أرعبت عيدروس الزبيدي وجعلته يرفع الراية البيضاء ويعلن الاستسلام ..!!!!! الابنة الكبرى للزعيم الراحل تكشف عن مفاجأة غير متوقعة عن والدها وتفضح كل الحكام والملوك العرب وتحعلهم يشعرون بالخزي والعار( تفاصيل محرجة )

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