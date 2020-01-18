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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس التركي اردوغان يباغت الجميع ويصدم بن سلمان ويقدم لليمنيين "هدية" تفوق مكارم الملك سلمان كلها جعلت الشعب اليمني يهتف " شكرا اردوغان "

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