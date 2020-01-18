شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام مديرية حورة ووادي العين يزور معهد العلوم الصحية بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى الشيخ سالم صالح باوزير المدير العام لمديرية حورة ووادي العين، زيارة لمعهد العلوم الصحية بالمكلا.



وكان في استقباله د.محمد عوض لرضي مدير عام المعهد، و د.سالم محمد بالخم والاستاذ عبدالقادر علي العمودي؛ واطلع المدير العام على سجل الدارسين بالمعهد من مديره ، كما تم الجلوس مع الدارسين وتلمس اوضاعهم ومتطلباتهم وناقشها مع مدير المعهد، الذي رحب بزيارته واضحا له ان ابناء المديرية سيتم استيعابهم وسيعطي المعهد اهمية لابناء هذه المديرية والمديريات الاخرى من ساحل ووادي حضرموت.

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