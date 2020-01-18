شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قطر تعلن رسميا هذا القرار الخطير الذي ارعب كل حكام دول مجلس التعاون الخليجي ويعتبر من المحظورات والمحرمات ( نص القرار ) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - على هامش معرض الدوحة الدولي للكتاب، أعلنت قطر إنه اعتبارا من العام المقبل سيتم تدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس القطرية، وتسبق قطر بهذه الخطوة كل نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد تم الإعلان عن ذلك خلال تدشين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، ووزارة التعليم والتعليم العالي ما أطلق عليه المنهاج التعليمي " أدلة التربية على حقوق الإنسان للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي"

واحتوى المنهاج بحسب الأناضول على محاور من بينها "الحق في الهوية والحق في اللعب والترفيه والحق في التربية والتعليم والحق في الصحة والحق في البيئة السليمة والحق في الكرامة والحق في المساواة وحقوق الإنسان، النشأة والتطور وحرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية والحق في العدالة"

وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على بن صميخ المري خلال الفعالية على الأهمية الكبيرة لعملية إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في إعداد أدلة التربية وفقا لصلاحيتها وبهدف إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في كل مراحل التعليم بدولة قطر حتى تكون مرجعا للتربويين والطلاب"

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