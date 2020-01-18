شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة بريطانية تختار سقطرى ضمن أفضل وجهات السفر للعام 2020.. وهذا ما قاله وزير السياحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 الخليج 365 إختارت شركة (Battleface) البريطانية المتخصصة في تأمين السياحة لوجهات السفر المتميزة في العالم تختار سقطرى ضمن أفضل وجهات السفر الفريدة والجريئة للعام 2020 .

Advertisements وذكر ذلك وزير السياحة، الدكتور، محمد عبدالمجيد قباطي، في تغريدة له بتويتر، سقطرى رائعة خيال كل بني البشرية!.. جزيرة البخور واللبان وأشجار دم الأخوين وورد الصحراء الندية!.. موطن النباتات والأحياء والطيور التي ليس لها مثيل في البرية!. وأضاف بأنها متحف الروائع وأرض الأساطير وحكايات الروايات السحرية!.. أعجوبة العجائب، أيقونة الأرض ودهشة الكون السرمدية!.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة بريطانية تختار سقطرى ضمن أفضل وجهات السفر للعام 2020.. وهذا ما قاله وزير السياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.