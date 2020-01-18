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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تناوش القوات المشتركة في الجاح السبت 18 يناير 2020 الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي الإرهابية، مساء الجمعة، هجوما على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه.

Advertisements وأفاد مصدر عسكري ميداني، بأن المليشيات الإرهابية هاجمت مواقع القوات المشتركة، بالأسلحة المتوسطة، والدوشكا. واستهدف قناصة المليشيا في مناوشات واسعة مواقع أخرى للقوات المشتركة في المنطقة. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية باستهداف وقصف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة.

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