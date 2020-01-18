عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قوات الجيش تشن هجوما على مواقع مليشيا الحوثي في نهم بصنعاء

السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

شنت قوات الجيش الوطني أمس الجمعة، هجوما على مواقع مليشا الحوثي شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.



وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش نفذت هجوماً على مواقع الحوثيين في التبة السوداء بمنطقة ضبوعة شمال مديرية نهم التابعة إدارياً لمحافظة صنعاء.

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وأضاف المصدر بأن مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستخدمت خلالها الصواريخ الموجهة والمدفعية.

وأشار المصدر إلى امتداد المواجهات إلى القتب والمجاوحة وبران والمحجر في المديرية ذاتها، المتاخمة للعاصمة صنعاء، من الجهة الشرقية.

وأفاد إن المواجهات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وتدور بين الحين والآخر معارك كر وفر في مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلومترا مربعا، التي تبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلومترا، في ظل سعي القوات الحكومية إلى التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية.