شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهائه من صلاة الجمعة...أردوغان يهاجم هذا القائد العربي ...: :أنت كذّاب وسألقنك درسًا لن تنساه"...."شاهد من يكون" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بأنه "رجل لا يوثق به"، وذلك بعد أيام من مغادرة الأخير موسكو على نحو مفاجئ دون التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار.



وقال أردوغان في تصريحات إلى الصحفيين عقب صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول التركية: "حفتر رجل لا يوثق به، فقد واصل قصف مدينة طرابلس بالأمس".

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وكان أردوغان هاجم حفتر في أعقاب مغادرته المفاجئة موسكو يوم الاثنين الماضي، دون أن يوقع على اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقع عليها رئيس حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، فائز السراج.



وقال أردوغان خلال كلمته أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، يوم الثلاثاء: "الذين يسألون عن سبب وجود تركيا في ليبيا يجهلون السياسة والتاريخ، فلو لم تتدخل تركيا لكان الانقلابي حفتر سيستولي على كامل البلاد".

ومنذ الأحد، وبمبادرة تركية روسية، يتواصل وقف هش لإطلاق النار بين الحكومة الليبية، وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة.

وتنازع قوات حفتر المدعومة من دول إقليمية حكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليًا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وأفادت وكالة "الأناضول" أمس نقلاً عن مصدر مقرب من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أن الأخير سيشارك في مؤتمر برلين الذي تطلقه ألمانيا، الأحد المقبل، برعاية دولية.

وتسعى ألمانيا إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر برلين في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.