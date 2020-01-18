شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...داعية إسلامي يتزوج من "شاب وسيم"..."شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تعرض إمام مسجد شاب في أوغندة إلى إيقافه عن عمله لحين انتهاء التحقيقات بعد تورطه بالزواج من شاب و التأكد من عدم ضلوعه في الحادثة.
وتعود تفاصيل القصة إلى أن الداعية محمد موتومبا 27 عاماً، تقدم للزواج من فتاة تدعى ساوبولا ناوكيرا و تمت مراسم الزواج على الطراز الإسلامي التقليدي في ديسمبر الماضي، و لكن لم يقترب من
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زوجته لمدة اسبوعين، إذ رفضت خلع ملابسها معللة ذلك بأنها في فترة الحيض الشهرية.
و كانت المفاجأة بعد اسبوعين من الزواج، أن اكتشف الشيخ موتومبا حقيقة أنه تزوج من رجل لا امرأة، و ذلك بعد ضبط الزوجة تسرق شاشة تلفاز من منزل الجيران و أثناء القبض عليها من قبل شرطية على اعتبار أنها أنثى تبين أنها رجل.
و عند مواجهة الرجل و الذي يدعى ريتشارد بالتهم الموجهة إليه اعترف بأنا انتحل صفة أمرأة ليتزوج من الشيخ بغرض سرقة أمواله.
يعد الشيخ موتامبا إماماً لمسجد نور بمدينة كايامبسي من بين 3 أئمة للمسجد، و عمل به لمدة 4 سنوات و حضر المسؤول الأكبر عن المسجد معه زفافه و قال إن العروس كانت تتميز بصوت ناعم و هادئ جداً بعيداً تماماً عن احتمالية كونها ذكراً.
تم إيقاف الشيخ المصدوم عن وظيفته بالمسجد لحين انتهاد التحقيقات حتى يتبين حقيقة إيمانه و التأكد من عدم ضلوعه في هذه الواقعة بأي حال من الأحوال، في حين ترك الشيخ الشاب منزله و يقال أنه بمنزل أحد أقربائه منتظراً نتيجة هذه الواقعة الصادمة.
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