اخبار الخليج / اخبار اليمن

السعودية تفاجئ الجميع وتتخذ قرارات عسكرية خطيرة بحق العسكريين السعوديين المشاركين في حرب اليمن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاجئ الجميع وتتخذ قرارات عسكرية خطيرة بحق العسكريين السعوديين المشاركين في حرب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية على لسان مصادر مطلعة، تعليمات جديدة فيما يتعلق بالمحظورات على العسكريين.

وقالت المصادر للصحيفة إنه يحظر على العسكري حمل المسبحة والعصا خلال ارتدائه الزي العسكري، كما تحظر عليه النظارات الشمسية في الطوابير والاستعراضات، إلا بموجب تقرير طبي.

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وطبقا للقواعد، يحظر على العسكري نزع غطاء الرأس في عدد من الحالات مثل المقابلات الرسمية وخارج مباني الإدارات، والقيادات، والمعسكرات، وأثناء قيادة الآليات والسيارات، كما حظرت السلاح الشخصي إلا بموجب أوامر.

وأشارت المصادر إلى أنه لا يمكن التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية الزائدة على الحاجة سواء الصالحة منها وغير الصالحة إلا بطريقتين؛ الأولى، الإهداء بحسب التعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في القطاع العسكري، والثانية بالإتلاف بموجب محضر.

وتصرف الملابس الإدارية مرة واحدة عند التعيين، وذلك في حالة فتح مراكز البيع وصرف البدل النقدي. ويتم تأمينها بحسب طبيعة عمل كل وحدة، وتصرف وفق أنظمة التموين داخل كل قطاع.

واشترطت القواعد إعادة جميع التجهيزات العسكرية من الضباط والأفراد عند تركهم الخدمة لأي سبب، فيما لا تستعاد الملابس العسكرية وعلامات التقدير، كالأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية والجوائز، عند ترك الخدمة لأسباب غير تأديبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تفاجئ الجميع وتتخذ قرارات عسكرية خطيرة بحق العسكريين السعوديين المشاركين في حرب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا