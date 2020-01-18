شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : ليس قات أو مخدرات أو سلاح..مهربين يمنيين يصدمون كل حرس الحدود السعودي ويهربون هذا الشيء الذي لا يمكن لأي شخص في العالم تهريبه ( صورة مرعبة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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