شكرا لمتابعة خبر عن القبائل تعلن النفير العام ضد الحوثيين ويوجهون أول صفعة لهم وهذه أبرز أسباب كسر الخوف (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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