شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : طيران التحالف العربي يبتر يد زعيم مليشيا الانقلاب الحوثي و يصطاد "علي ابو الحاكم" المطلوب رقم "5" للتحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/18 الساعة 02:57 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

رزت توقعات في الوقت الذي تدور في أروقة حكم المليشيات الكثير من التسريبات حول الصراع المحتدم بين قيادات الصف الأول، بشأن الاختفاء الملحوظ لرئيس استخبارات مليشيا الحوثي الانقلابية، أبو علي الحاكم.

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وأرجح بعض المصادر أنه لقي مصرعه في عملية للتحالف العربي لدعم الشرعية، في حين تتوقع مصادر أخرى في صنعاء أنه تعرض للتصفية من قبل الجماعة نفسها، بخاصة في ظل غيابه عن مسرح التحرك والظهور لأكثر من شهرين متعاقبين.

وسائل إعلام المليشيات تحدثت عن آخر ظهور للقيادي عبد الله يحيى الحاكم المعروف بـ«أبو علي الحاكم» في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما ذكرت أنه ظهر ليتفقد ساحة الاحتفال بـ«المولد النبوي الشريف» في العاصمة المحتلة صنعاء.

ويعتبر أبو علي الحاكم أقوى رجال الحوثي والذي وجهت له اتهامات بقتل الشهيد حميد القشيبي عقب سقوط محافظة عمران، كما يعتبر مهندس اغتيال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، والمطلوب رقم 5 في قائمة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.